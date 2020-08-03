В Париже начинаются работы по разбору и реставрации органа собора Нотр-Дам-де-Пари, который горел в прошлом году

Этот музыкальный инструмент самый крупный орган во Франции.

Инструмент в знаменитом соборе пострадал не очень сильно, уверяют специалисты. Пламя и вода в орган не попали, но он покрылся свинцовой пылью. Отдельные элементы также пострадали от воздействия температуры уже после пожара, во время аномальной жары во Франции год назад. Орган — самый большой в стране — ждет реставрация. Подготовку к ней начали месяц назад. Рабочие установили в парижском соборе 30-метровые строительные леса, а теперь снимут консоль с клавишами. После этого начнут разбирать органные трубы, их восемь тысяч. Все элементы будут хранить в специальных водонепроницаемых контейнерах. По плану, разборку органа закончат к концу года. А на реставрацию уйдет еще три года, отмечает газета Figaro. Пожар в соборе Нотр-Дам де Пари произошёл в апреле прошлого года. Его долго не могли потушить. Огонь полностью уничтожил деревянную крышу и шпиль.

Собор Парижской Богоматери пообещали восстановить за пять лет. На это могут потратить не менее миллиарда евро.