Глава Минпромторга анонсировал запуск серийного производства российского электромобиля в конце этого года

По словам Дениса Мантурова, завод в Тольятти также сможет делать машины Zetta на экспорт – его слова приводит агентство ТАСС.

Ранее серийный выпуск электромобилей планировалось начать в первом квартале 2020 года, однако пандемия внесла свои коррективы. По словам главы ведомства, компании понадобились дополнительные инвестиции в размере 100 миллионов рублей. Вопрос о выделении денег будет решаться в конце августа.

Zetta – компактный трехдверный автомобиль. По данным «Российской газеты» минимальная цена на машину составит 450 тысяч рублей.