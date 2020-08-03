Средняя зарплата в России, по подсчетам агентства «РИА Новости», составляет 35 тысяч рублей

При этом суммы, которые получают на руки работники передовых и отстающих отраслей отличаются в три раза – об этом говорится в исследовании. Так, сотрудники, занятые в добыче полезных ископаемых в среднем зарабатывают по 65 тысяч рублей, а представители легкой промышленности только 20 тысяч. Также к худшей сфере занятости по размеру зарплаты эксперты отнесли сельское хозяйство.

Зарплаты свыше 100 тысяч рублей получают чуть больше 7% россиян.