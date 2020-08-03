Мятежный ливийский фельдмаршал призвал США к международному контролю над границами Ливии

Халифа Хафтар в своем обращении к Вашингтону настаивает на том, что нельзя допустить переброску дополнительных турецких сил в помощь Триполи – фрагмент послания, адресованного Вашингтону, приводит телеканал «Аль-Арабия».

Правительство национального согласия, признанное международным сообществом, в конце прошлого года попросило Анкару о помощи в борьбе с мятежниками. В прошлом месяце была снята осада столицы, за которой последовало изгнание армии Хафтара из западной части страны.