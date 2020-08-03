Microsoft возвращается к планам по покупке популярного сервиса TikTok

Компания ведет переговоры с Белым домом на фоне обвинений, которые звучат со стороны американских властей в адрес китайских IT-компаний. Вашингтон считает, что они передают личные данные пользователей властям КНР. Дональд Трамп пригрозил заблокировать сервис на территории США. Microsoft ведет дискуссию о предотвращении этого шага – передает телеканал Fox Business.

По данным источников агентства Рейтер, китайская ByteDance может отказаться от своей доли в американском подразделении TikTok.