В мире выявлено больше 18 миллионов зараженных коронавирусом

Такие данные приводит сайт Worldometers, собирающий официальную информацию, которую предоставляют власти государств. В США число инфицированных приближается к пяти миллионам, в Бразилии – к трем, Индии – к двум. Замыкают топ стран с наибольшим числом заразившихся Россия и ЮАР — 850 и 500 тысяч соответственно.

Жертвами пандемии стали уже почти 700 тысяч человек.