Z Архив новостей новости
5 0 6 0
04:05, 03 августа 2020

Жертвами аварии с участием микроавтобуса у египетских пирамид стали восемь человек

По предварительным данным, водитель не справился с управлением, после чего транспортное средство перевернулось и упало в оросительный канал – передает агентство ТАСС со ссылкой на местный новостной портал. Спасателям удалось достать семерых живыми из воды.
По данным Всемирной организации здравоохранения, в Египте ежегодно жертвами ДТП становятся порядка 12 тысяч человек. В подавляющем большинстве случаев причиной аварии становится человеческий фактор.



Загрузка комментариев...

Самое обсуждаемое

Интервью Рикошет

Карина Орлова гость: Карина Орлова журналист «Эха Москвы» в Вашингтоне

Новая волна протестов в США: что требуют мэры от Конгресса? 3293595

5 169 6 17139 28.07
#слушать 12:36 $скачать 2.9 МБ
Блоги

Константин Косачев председатель Комитета СФ по международным делам

Что отличает хорошую новость от плохой Итак. Польша считает необходимым прятать свои вооружения от России. Следовательно, эти вооружения предназначены против России, которую Польша считает своим врагом…

5 110 6 11533 29.07
Блоги

Алексей Мельников публицист

Высокий уровень союзных отношений Можете себе представить, что, например, накануне выборов в Канаде, власти этой страны задержали группу американских коммандос, объявив, что США готовились организовать в этой стране беспорядки?..

5 108 6 12339 29.07
Блоги

Владимир Осин адвокат

Путин должен уйти, а что взамен? Какой смысл бороться за права и свободы, если нет борьбы за установление власти Конституции?..

5 48 6 6161 01.08
Блоги

Александр Горный блогер, Крым

Ожидания россиян — наваристый школьный борщ и переезд Столицы? Я с ужасом и надеждой смотрю на Хабаровск, что он изменит или расшатает в стране. Я понимаю, что ту жизнь, когда воровать государственную собственность было преступлением, уже не вернуть, но перемены нужны…

5 41 6 5363 00:12
Блоги

Лев Симкин профессор, доктор юридических наук

«А что, если б мы победили?» Возможно, я ошибаюсь, но у меня иной раз складывается такое впечатление, что у ниспровергателей нынешних устоев не более четкое представление о том, как они будут строить ту самую прекрасную Россию будущего…

5 71 6 10704 31.07
Блоги

Карина Орлова журналист

Выборы не перенесет, но результаты не признает: что стоит за скандальными заявлениями Трампа Сценарий, при котором военные будут (если будут) насильно извлекать Трампа из Белого Дома, все больше и больше выглядит как очень вероятный…

5 299 6 49393 31.07
Блоги

Матвей Ганапольский обозреватель

Сталинские палачи: невиновны и анонимны За двадцать путинских лет общество разучилось задавать вопросы, потеряло преемственность в запросе исторической справедливости. Ну, кому сейчас интересен Сталин!..

5 166 6 28344 30.07
Блоги

Борис Вишневский депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга (фракция «Яблоко»)

Уголовка против Галяминой нужна, чтобы не дать ей баллотироваться Точно так же можно закрыть дорогу на выборы другим политикам и активистам, дав им сперва административные штрафы за пикеты или митинги, а потом вменив «дадинскую» статью…

5 68 6 12591 01.08
Блоги

Лев Шлосберг депутат Псковского областного Собрания, член политкомитета партии «Яблоко»

Без участия Олега Мандрыкина выборы губернатора Архангельской области нелегитимны Дело дошло до того, что врио губернатора Александр Цыбульский лично звонит депутатам, которые подписались за Олега Мандрыкина и говорит: ты чего это подписался за кандидата от оппозиции?..

5 37 6 7371 28.07
Блоги

Ксения Собчак телеведущая, общественный деятель

+ Сложная ситуация Сложная ситуация Несмотря на конкретные задокументированные призывы, более пристальное слежение за чернокожими в музеях — это чистейший расизм. Ну действительно же, нельзя по одному преступнику о всей расе судить. Это неправильно…

5 171 6 38731 27.07
8читать ;смотреть
Блоги

Александр Горный блогер, Крым

Хабаровский майдан или нарисованный шайтан? Нет, розовые слоны Все проходило очень мирно, но в какой-то момент ситуация вышла из под контроля. Её грамотно раскачали, используя недовольство украинцев и жителей Киева…

5 132 6 30656 28.07
Блоги

Матвей Ганапольский обозреватель

Зеленский фантазирует, а Путин его троллит Путин остался при своей позиции и своих боевиках, а Зеленский с ничего не стоящей бумагой и ослеплённой собственной армией…

5 190 6 45762 27.07
Блоги

Майкл Бом независимый американский журналист

Наденут Трампу наручники? Следует ожидать снова протесты и массовые беспорядки во многих городах США. Опять будут бушевать по стране насилие, мародерство, новая вспышка коронавируса и, возможно, ещё одно обострение расовых конфликтов и раздрая..

5 89 6 21934 02.08
Интервью В круге СВЕТА

Геннадий Онищенко гость: Геннадий Онищенко депутат Госдумы, бывший главный санитарный врач России

Коронавирус и вторая волна. Страхи Всемирной Организации Здравоохранения Надеюсь, что в сентябре хотя бы треть нашего населения снова будут в масках. И это правильно. Это эффективно, это безболезненно и это показатель культуры здоровья…

5 23 6 5756 28.07
#слушать 50:02 8читать ;смотреть $скачать 11.5 МБ
Блоги

Леонид Гозман политик

Дочь солдата У них есть деньги на все. На бессмысленные парады на земле, на воде и в воздухе, на храм Вооруженных Сил, на мультфильмы о ракетах. Но у них нет денег, чтобы спасти ребенка своего солдата!..

5 207 6 53717 29.07

Популярное за неделю

Новости

В Москве в район Новопушкинского сквера стянуты силовики, прибыли автозаки Ранее в социальных сетях распространялась информация о то, что в два часа в сквере пройдёт акция в поддержку жителей Хабаровска, выступающих в защиту экс-губернатора Сергея Фургала…

5 28 6 177067
Интервью Невзоровские среды

Александр Невзоров гость: Александр Невзоров публицист

3227900
Лукашенко не знает, что силовики предают первыми. У него просто никогда не было этого опыта. А я неоднократно наблюдал, как ведут себя во всех сложных и корявых ситуациях силовики…

5 75 6 130055 29.07
#слушать 50:32 8читать ;смотреть $скачать 11.6 МБ
Голосование

28 июля: поздравить с днем рождения… (можно выбрать до трех человек) (Подробнее…)

5 7 6 2710 28.07
Блоги

Аркадий Дубнов журналист-международник

Пять риторических вопросов в связи с «неожиданным» ЧП в Беларуси И тогда президент Беларуси объявляет типа чрезвычайное положение, в условиях которого нельзя проводить президентские выборы Но сначала он должен посоветоваться с другими кандидатами в президенты. Они всё поймут правильно…

5 97 6 128128 29.07
Блоги

Михаил Ходорковский общественный деятель

+ Про Дегтярева и выборы в Белоруссии Про Дегтярева и выборы в Белоруссии Почему Путин отправил Дегтярева в Хабаровск? Что ждет Лукашенко на выборах? Грозит ли нам деноминация рубля? И спонсирую ли я Дудя?..

5 39 6 78535 28.07
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 8658157
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель

6 4577472

Сегодня в эфире