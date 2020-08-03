Жертвами аварии с участием микроавтобуса у египетских пирамид стали восемь человек

По предварительным данным, водитель не справился с управлением, после чего транспортное средство перевернулось и упало в оросительный канал – передает агентство ТАСС со ссылкой на местный новостной портал. Спасателям удалось достать семерых живыми из воды.

По данным Всемирной организации здравоохранения, в Египте ежегодно жертвами ДТП становятся порядка 12 тысяч человек. В подавляющем большинстве случаев причиной аварии становится человеческий фактор.