Премьер-министр Косово заразился коронавирусом

Авдула Хоти написал в фейсбуке, что у него нет никаких симптомов кроме легкого кашля. Политик проведет в изоляции две недели. Он продолжает выполнять свои обязанности в дистанционном формате.

По подсчетам Университета Джонса Хопкинса, с начала распространения эпидемии коронавируса в Косово зафиксировано почти 9 тысяч случаев заражения, умерли около 250 пациентов.