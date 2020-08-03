Число переболевших коронавирусом в вооруженных силах, по подсчетам Минобороны, превысило 9 тысяч человек

На данный момент в войсках зарегистрировано более тысячи инфицированных, часть из них – курсанты и слушатели вузов. По данным ведомства, число выздоравливающих уже в течение месяца превышает число новых заразившихся.

Ранее министерство отчиталось о готовности первой вакцины от коронавируса. Как утверждается, у всех добровольцев, на которых испытали препарат, есть иммунитет к инфекции.