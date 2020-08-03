Совет по правам человека согласился с тем, что дело Ивана Сафронова должно быть рассмотрено в открытом режиме

Об этом, как пишет газета РБК, говорится в ответе на обращение правозащитников. Глава СПЧ Валерий Фадеев заверил, что дело поручено взять на контроль.

Сафронова задержали и арестовали по обвинению в государственной измене. Следствие считает, что он сотрудничал с чешскими спецслужбами. Сам журналист обвинения отвергает и связывает преследование со своей профессиональной деятельностью. В его поддержку выступили другие журналисты и крупные российские СМИ.