Австрийский турист сломал пальцы скульптуре сестры Наполеона

Пытаясь сделать селфи, мужчина сел в ногах у гипсового экспоната, изображающего Полину Бонапарт, и случайно отломал два пальца ног – сообщается в фейсбуке итальянского музея Антонио Кановы. Заметив это, он сбежал, никому не сообщив о случившемся. Видеозапись с камер наблюдения передали в полицию.