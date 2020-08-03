Австрийский турист сломал пальцы скульптуре сестры Наполеона

Пытаясь сделать селфи, мужчина сел в ногах у гипсового экспоната, изображающего Полину Бонапарт, и случайно отломал два пальца ног – сообщается в фейсбуке итальянского музея Антонио Кановы. Заметив это, он сбежал, никому не сообщив о случившемся. Видеозапись с камер наблюдения передали в полицию.
2020-08-03T03:08:20+03:00
2020-08-03T03:08:20+03:00
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03:08, 03 августа 2020
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