Российский пилот «Формулы-1» Даниил Квят объяснил аварию на Гран-при Великобритании проколом колеса

Болид гонщика команды «Альфа Таури» резко снесло с трассы, он врезался в защитный барьер. Уже после происшествия в своем твиттере спортсмен написал, что изначально считал, что сам виноват в случившемся, однако на видеоповторе команда увидела настоящую причину аварии.

Похожие проколы произошли и у лидеров гонки – пилотов «Мерседеса» Валттери Боттаса и Льюиса Хэмилтона, впрочем, последний сумел завершить гонку на трех колесах и даже сохранить первое место, так как инцидент произошел за круг до финиша.