Журналиста Ивана Сафронова перевели в камеру к обвиняемому в терроризме

Член столичной Общественной наблюдательной комиссии Марина Литвинович охарактеризовала соседа бывшего корреспондента газеты «Коммерсант» как очень конфликтного, но отметила, что пока у них сложились нормальные взаимоотношения. Через неделю ОНК вернется к этому вопросу.

Сафронова, обвиняемого в государственной измене, ранее изолировали из-за подозрения в заражении коронавирусом. Позже два теста журналиста показали отрицательный результат.