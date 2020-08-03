США рассчитывают на соглашение с Россией и Китаем, ограничивающее все ядерные вооружения

Об этом говорится в статье помощника американского президента по национальной безопасности Роберта О’Брайена в газете Washington Post. Он напомнил, что в июне США и Россия начали переговоры по новому договору СНВ-3. В Вашингтоне с осторожным оптимизмом смотрят на возможность достижения договоренностей на этот счет.

Действующее соглашение истечет в начале следующего года. Две стороны подписали документ 10 лет назад. Китай неоднократно отвергал предложение присоединиться к договору.