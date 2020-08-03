Оперативный штаб Москвы зафиксировал двукратное сокращение заболеваемости пневмонией за месяц

Там считают, что в городе сложилась стабильная эпидемиологическая ситуация. Сейчас свободы почти 70% коек, предназначенных для зараженных коронавирусом, почти на треть стало меньше пациентов, которым требуется подключение к аппарату искусственной вентиляции легких.

За последние сутки в городе умерли еще 13 человек с коронавирусом. Таким образом, жертвами эпидемии в Москве стали почти 4,5 тысяч горожан.