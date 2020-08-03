Футболист Андрей Аршавин получил работу в структуре клуба «Зенит»

Он занял должность директора департаменте развития молодежного футбола – это следует из сообщения на сайте команды. После завершения игровой карьеры Аршавин прошел обучение в Центре повышения квалификации тренеров в академии «Зенита» и приступил к работе наставником.

Аршавин в общей сложности защищал цвета клуба более 10 лет. Он трижды становился чемпионом России, выигрывал Кубок и Суперкубок УЕФА. В составе сборной игрок стал бронзовым призером чемпионата Европы.