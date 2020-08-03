По факту аварийной посадки легкомоторного самолета под Калининградом возбуждено уголовное дело

Пресс-служба регионального Следственного комитета сообщает, что речь идет о нарушении правил безопасности и эксплуатации воздушного транспорта.

Инцидент произошел накануне. На борту частного самолета «Сессна», разбившегося при посадке, находились три человека – они получили травмы, но смогли самостоятельно выбраться из воздушного судна. Состояние двух мужчин медики оценивают как тяжелое, женщины – средней тяжести. Что стало причиной падения пока неизвестно.