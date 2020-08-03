Дональд Трамп будет добиваться смертной казни террориста Джохара Царнаева

Страна не может себе позволить, чтобы решение апелляционного суда осталось в силе – написал в твиттере американский президент. На днях обвиняемому в организации теракта на Бостонском марафоне отменили высшую меру наказания. Адвокаты настаивали на пересмотре приговора, отмечая, что коллегия присяжных состояла из жителей Бостона и поэтому не могла быть полностью объективна.
Теракт был совершен в 2013 году. Два взрыва прогремели неподалеку от финишной черты. Жертвами стали три человека, еще более 260 получили ранения.
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Страна не может себе позволить, чтобы решение апелляционного суда осталось в силе – написал в твиттере американский президент. На днях обвиняемому в организации теракта на Бостонском марафоне отменили высшую меру наказания. Адвокаты настаивали на пересмотре приговора, отмечая, что коллегия присяжных состояла из жителей Бостона и поэтому не могла быть полностью объективна.