Израильские военные открыли огонь на Голанских высотах

Пресс-служба Армии обороны утверждает, что группа боевиков пыталась установить взрывные устройства у забора безопасности. Речь идет об отряде из четырех человек. С воздуха и с земли по ним был открыт огонь. Были ли убиты боевики не сообщается, в твиттере ведомства говорится лишь, что «военные попали».

Вооруженный конфликт в Сирии не прекращается с 2011 года. Почти три года назад было объявлено о победе над террористами, однако в отдельных районах страны столкновения продолжаются.