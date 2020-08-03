В Абхазии после открытия границы с Россией опасаются вспышки коронавируса

Накануне, как пишет газета «Коммерсант», местное министерство здравоохранения провело экстренное совещание по вопросам борьбы с инфекцией. За первый день работы пунктов пропуска российско-абхазскую границу пересекли 7,5 тысяч человек. В оперативном штабе считают нужным ввести ограничения на въезд и выезд. Всего в Абхазии выявлено меньше 100 зараженных, в России – свыше 850 тысяч.
2020-08-03T02:05:02+03:00
2020-08-03T02:05:02+03:00
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02:05, 03 августа 2020
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