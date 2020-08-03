Госдепартамент анонсировал меры против сервисов TikTok, WeChat и других китайских компаний

По мнению американского внешнеполитического ведомства, они передают данные пользователей напрямую Компартии КНР и спецслужбам. В интервью телеканалу FoxNews госсекретарь Майк Помпео назвал это вопросом национальной безопасности.

На днях президент Дональд Трамп сказал, что потребует запретить в стране приложение TikTok. Газета The Wall Street Journal писала, что после этого компания Microsoft приостановила переговоры о покупке популярного сервиса.