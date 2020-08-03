Американский космический корабль Crew Dragon вернулся на Землю из первого пилотируемого полета

Экипаж покинул борт приводнившегося в Мексиканском заливе аппарата, прошел первичный медицинский осмотр и направляется на базу во Флориде – об этом сообщает Национальное управление по аэронавтике.

Crew Dragon отправился на орбиту в конце мая. Для компании SpaceX этот пилотируемый полет стал первым. США отправили астронавтов в космос впервые с 2011 года. До этого они попадали на борт Международной космической станции исключительно на российских «Союзах».