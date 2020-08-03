Экипаж покинул борт приводнившегося в Мексиканском заливе аппарата, прошел первичный медицинский осмотр и направляется на базу во Флориде – об этом сообщает Национальное управление по аэронавтике.
Crew Dragon отправился на орбиту в конце мая. Для компании SpaceX этот пилотируемый полет стал первым. США отправили астронавтов в космос впервые с 2011 года. До этого они попадали на борт Международной космической станции исключительно на российских «Союзах».
Американский космический корабль Crew Dragon вернулся на Землю из первого пилотируемого полета
Экипаж покинул борт приводнившегося в Мексиканском заливе аппарата, прошел первичный медицинский осмотр и направляется на базу во Флориде – об этом сообщает Национальное управление по аэронавтике.