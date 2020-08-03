В Москве на сутки полностью перекрыта Тверская улица

На участке протяженностью почти полтора километра от Моховой до Настасьинского переулка меняют асфальт. Об этом сказал заместитель мэра по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков. Решение о ремонте приняла специальная комиссия. В последний раз асфальт здесь меняли в 2016 году.

В связи с ремонтными работами до 5 августа изменены маршруты наземного транспорта.