Бывший губернатор Хабаровского края пожаловался на изоляцию и отсутствие информации в СИЗО

Как написала в фейсбуке член столичной Общественной наблюдательной комиссии Марина Литвинович, Сергей Фургал не получил ни одного письма и телеграммы, даже правительственной. Он сказал, что волнуется за экономику региона и хочет знать, чем живет край.

Фургала обвиняют в организации убийств 15-летней давности. Он это отрицает. В Хабаровском крае после задержания губернатора не прекращаются акции протеста.