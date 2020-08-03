В России ограничили внесение наличных на анонимные кошельки и проездные

Пользователи сервисов «Яндекс.Деньги», «QIWI-кошелька», WebMoney, PayPal и других не смогут пополнять счета через платежные терминалы или офисы операторов сотовой связи. Для этого им нужно идентифицироваться и привязать к кошельку банковский счет. Об этом со ссылкой на поправки в закон «О национальной платежной системе» пишет газета РБК.

Изменения внесены по инициативе Росфинмониторинга. В ведомстве отмечали, что это нужно для установки личностей тех, кто использует подобные сервисы для незаконной деятельности, в том числе финансирования терроризма.