Мосгорсуд рассмотрит правомерность ареста троих обвиняемых по делу о торговле детьми

Всего по делу проходит восемь человек. Апелляцию адвокатов троих из них рассмотрит суд. Это завотделением центра экстракорпорального оплодотворения Петровские ворота Тарас Ашитков, юрист Росюрконсалтинга Роман Емашев и переводчик Кирилл Анисимова. Свою вину в торговле детьми они не признали.

В январе этого года в поселке ВНИИССОК, расположенном недалеко от подмосковного города Одинцово в одной из квартир жилого массива был обнаружен мертвый младенец. Там же полицейские нашли еще троих новорожденных под присмотром няни. Следствие предполагает, что дети были выношены суррогатными матерями, а их потенциальные родители-иностранцы из-за ограничительных мер во время пандемии не смогли забрать их.

Адвокаты считают, что следствию не удалось доказать причастность врачей к смерти ребенка и торговле детьми.