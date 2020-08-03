Мосгорсуд сегодня вынесет решение по мере пресечения для старших сестёр Хачатурян, обвиняемых в убийстве отца

Запретить Крестине и Ангелине Хачатурян ещё полгода пользоваться интернетом, общаться друг с другом, участниками процесса и СМИ -— это не всё, что прокурор потребовал в пятницу, когда в Мосгорсуде начались предварительные слушания по делу старших сестёр. Судью Андрея Гурова призвали запретить им участвовать в публичных массовых мероприятиях, в том числе в свою поддержку, рассказал адвокат Алексей Липцер.

Он настаивал на передаче уголовного дела по подсудности в Бутырский суд и возвращении в генпрокуратуру из-за противоречий в обвинительном заключении. Защита также требует, чтобы дело рассматривали присяжные. Крестину, Ангелину и их младшую сестру Марию Хачатурян обвиняют в убийстве отца по предварительному сговору, два года назад. Фигурантки дела по версии следствия нанесли Михаилу Хачатуряну многочисленные удары ножом и молотком. Сёстры говорят, что так они защищали свою жизнь, поскольку отец над ними длительное время жестоко издевался и бил их. СК ранее отказался изменить обвинение с убийства на самооборону.

Процесс по делу Марии Хачатурян – на момент преступления она была несовершеннолетней — начнется через неделю. Он пройдет в Бутырском суде. В поддержку сестёр Хачатурян не раз проходили акции в Москве и других городах страны.