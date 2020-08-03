Действующий президент Белоруссии Александр Лукашенко сегодня выступит в парламенте с ежегодным посланием к народу и депутатам. На этом фоне оппозиционные политики говорят о нарушении права на равный доступ к телевизионному эфиру, а в силовые структуры предупреждают о недопустимости несогласованных акций.

В середине минувшей неделе кандидат в президенты Светлана Тихановская заявила, что намерена также как и Лукашенко участвовать в работе сессии Национального собрания Республики Беларусь. По ее словам, запланированное на сегодня обращение действующего главы государства, нарушает равное по закону право зарегистрированных кандидатов выступать на разного рода совещаниях и предвыборных собраниях. Именно таковым, по мнению коалиционного кандидата, и будет выступление Лукашенко – оно пройдет в преддверии начала досрочного голосования.

Лукашенко, баллотирующийся на шестой срок, также находится в статусе кандидата на пост президента. Кроме того, на сегодня ранее была анонсирована так называемая «всеобщая пробная забастовка жителей страны». Впрочем, о том, что в сети появлялись анонимные призывы к тому, чтобы на 2,5 часа в этот понедельник жители Белоруссии приостановили свою работу, информировала Генпрокуратура. Ведомство предупреждало о нелегальности такой акции без предварительного уведомления работодателей.

Помимо сообщений о проведении забастовки от белорусского надзорного ведомства, в государственных и оппозиционных СМИ информации о том, кто ее может организовать и в какой форме она пройдет, не было.