Бывший полузащитник «Зенита» Андрей Аршавин получил новую работу в структуре петербургского клуба. Как сообщает пресс-служба сине-бело-голубых, он возглавит департамент развития молодежного футбола по спортивным вопросам. После завершения игровой карьеры Аршавин прошел обучение в Центре повышения квалификации тренеров в академии «Зенита» и начал тренировать команду 2004 года рождения. Кроме того, 39-летний Аршавин работал советником гендиректора клуба по молодежному футболу.
2020-08-02T23:04:47+03:00
2020-08-02T23:04:47+03:00
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23:04, 02 августа 2020
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