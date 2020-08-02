Бывший полузащитник «Зенита» Андрей Аршавин получил новую работу в структуре петербургского клуба. Как сообщает пресс-служба сине-бело-голубых, он возглавит департамент развития молодежного футбола по спортивным вопросам. После завершения игровой карьеры Аршавин прошел обучение в Центре повышения квалификации тренеров в академии «Зенита» и начал тренировать команду 2004 года рождения. Кроме того, 39-летний Аршавин работал советником гендиректора клуба по молодежному футболу.