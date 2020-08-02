В российском футболе произошел самый скандальный переход лета. Александр Кокорин стал игроком московского «Спартака».

Переход игрока из «Зенита» в «Спартак» и наоборот – это всегда скандал. Точно таким был переезд Владимира Быстрова из Питера в Москву и обратно, а также контракт Артема Дзюбы со «Спартаком».

Кокорин не сыграл за «Зенит» ни матча после того, как вышел из колонии, куда он попал за хулиганство. Весеннюю часть сезона он провел в Сочи, где забил 7 голов. Контракт с Зенитом у него завершился и из всех вариантов он выбрал самый неоднозначный. Контракт заключен на три года с возможностью продления на год. Генеральный директор клуба Шамиль Газизов сказал, что нападающий пошел на снижение зарплаты, хотя источники утверждают, что он получит за три года 10 миллионов долларов и подписной бонус в 2,5 миллиона. Кокорин будет играть под 9 номер, который ему уступил Резуан Мирзов.

Александр Кокорин сыграл за сборную России 47 матчей и забил 12 мячей.