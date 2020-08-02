Экс-кандидат в президенты Белоруссии Цепкало обвинил Лукашенко в подталкивании населения к массовым беспорядкам

Экс-кандидат в президенты Белоруссии Валерий Цепкало обвинил Александра Лукашенко в подталкивании населения к массовым беспорядкам. В эфире украинского телевидения бывший руководитель Парка высоких технологий предупредил белорусского лидера о грядущем народном гневе и «майдане». По мнению Цепкало, у оппозиции в Белоруссии не осталось шансов на открытые и честные выборы, а граждан лишили возможности выбирать свое будущее.

Самого Цепкало ЦИК не зарегистрировал кандидатом в президенты, после чего он уехал в Москву, а позже — в Киев. На родине ему грозит арест. Выборы в Белоруссии должны состояться ровно через неделю.