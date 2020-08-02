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Эксклюзив Эха 22:06, 02 августа 2020

Члены ОНК Москвы навестили в СИЗО «Лефортово» Сергея Фургала и Ивана Сафронова

Члены ОНК Москвы навестили в СИЗО Сергея Фургала и Ивана Сафронова. Как рассказала член ОНК Ева Меркачева, у бывшего губернатора Хабаровского края, обвиняемого в организации убийств, проблемы с получением информации.

В свою очередь Марина Литвинович рассказала «Эху Москвы», что члены ОНК встревожены тем, что после после обследования на коронавирус журналист, советник главы Роскосмоса Иван Сафронов, обвиняемый в госизмене, оказался в одной камере с иностранцем, подозреваемым в терроризме. «Сейчас Сафронов уже в обычной камере, куда ему подселили сокамерника — это человек, который обвиняется по статье о терроризме и экстремизме, он мусульманин. Иван сообщил, что отношения с этим человеком у него ровные. Мы обеспокоены соседством Сафронова, поскольку у нас есть основания предполагать, что это человек, которого мы видели во время прошлого посещения «Лефортово». Он находился в карцере за драку в камере. Мы говорили с ним, и он произвел впечатление довольно конфликтного», — пояснила Литвинович.

Ни Фургал, ни Софронов вины не признают



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