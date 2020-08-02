По данным телеканала Ariana News, 2 человека погибли, 24 получили ранения в результате мощного взрыва в Джелалабаде

По сведениям телеканала Ariana News, 2 человека погибли, 24 получили ранения в результате мощного взрыва поблизости от тюрьмы в афганском городе Джелалабаде. Более 50 заключенных во время этой атаки бежали. Ранее другой афганский телеканал «1 TV» сообщал, что смертник подорвал начиненный взрывчаткой автомобиль.

Запрещенное в России радикальное движение «Талибан» свою причастность к взрыву отвергло. Взрыв в Джелалабаде произошел в дни празднования мусульманского праздника Курбан-байрам. И афганское правительство, и талибы выступили за соблюдение в этот период трехдневного режима прекращения огня.