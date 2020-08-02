Росгвардия и полиция пресекли потасовку бывших десантников с ОМОНом в Парке Горького. Как сообщили «Эху Москвы» в пресс-службе Центрального округа Росгвардии, личности зачинщиков потасовки устанавливаются. Между тем источник ТАСС рассказал, что стычка началась после замечания росгвардейцев, сделанного бывшим десантникам. В драке пострадал солдат-срочник Росгвардии, стоявший в оцеплении. Среди омоновцев пострадавших нет. Несколько участников стычки были задержаны, сейчас их всех отпустили.

В Парке Горького информацию о массовой драке десантников и правоохранителей опровергли. Как заявил ТАСС директор парка Павел Трехлеб, имел место небольшой конфликт между посетителем и сотрудником ОМОНа, полиция вмешалась и после разъяснительной беседы конфликт был исчерпан, все его участники отпущены. Видео «небольшого конфликта» ранее появилось в сети. Столичные власти об инциденте не сообщали.