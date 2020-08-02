Члены ОНК Москвы навестили в в СИЗО Лефортово Сергея Фургала и Ивана Сафронова. Как рассказала в Фейсбуке правозащитница Марина Литвинович, бывший губернатор Хабаровского края так и не получил не получил ни одного письма или телеграммы, зато продуктовых посылок ему доставили более 20. Фургал, по оценкам Литвинович, труднее всего переносит изоляцию и отсутствие информации. Иван Сафронов, по словам Литвинович, письма получает.

Журналиста, у которого подозревали коронавирус, три дня назад вернули из карантинного блока в обычную камеру, где он сидит с иностранным гражданином, подозреваемым в экстремизме и терроризме. Литвинович отметила, что соседом Сафронова по камере может оказаться «очень конфликтный человек», но пока «отношения у них ровные».