Очередная акция в поддержку Фургала прошла в Хабаровске, несмотря на грозу и проливной дождь

Очередная акция в поддержку экс-губернатора Сергея Фургала прошла в Хабаровске, несмотря на грозу и проливной дождь. Из-за погодных условий на улицу вышли меньше активистов, чем обычно: всего несколько сотен. Однако на этот раз к ним присоединились отмечающие День ВДВ десантники.
2020-08-02T20:33:12+03:00
2020-08-02T20:33:12+03:00
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20:33, 02 августа 2020
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