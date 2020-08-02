Очередная акция в поддержку Фургала прошла в Хабаровске, несмотря на грозу и проливной дождь

Очередная акция в поддержку экс-губернатора Сергея Фургала прошла в Хабаровске, несмотря на грозу и проливной дождь. Из-за погодных условий на улицу вышли меньше активистов, чем обычно: всего несколько сотен. Однако на этот раз к ним присоединились отмечающие День ВДВ десантники.