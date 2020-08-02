Все бывшие десантники, задержанные во время потасовки с омоновцами в Парке Горького, отпущены

Всех бывших десантников, задержанных во время потасовки с ОМОНовцами в Парке Горького в Москве, по сведениям ТАСС, отпустили. Драка в парке произошла во время празднования Дня Воздушно-Десантных войск. Группа бывших десантников устроила драку с бойцами ОМОНа после замечания росгвардейцев, сделанного десантникам. В результате драки, по неофициальным данным, легко пострадал солдат-срочник Росгвардии, среди сотрудников ОМОНа пострадавших нет. Официально власти Москвы о драке в Парке Горького не сообщали. Начальник пресс-службы ЦО Росгвардии Илья Кренжель коротко подтвердил «Эху», что Росгвардия пресекла драку бывших военнослужащих.

Между тем директор парка Павел Трехлеб рассказал ТАСС, что небольшой конфликт между посетителем и сотрудником полиции был быстро исчерпан, в результате никто не пострадал. Массовой драки десантников и правоохранителей, по его словам не было. Ранее в сети появилось видео драки, сделанной одним из очевидцев. На кадрах видно, что в столкновении участвуют несколько десятков молодых людей в голубых беретах.