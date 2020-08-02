Заболеваемость пневмонией в Москве за минувший месяц, по данным оперативного штаба, сократилась более чем вдвое. Специалисты утверждают, что эпидемиологическая ситуация в городе стабильна. За последние две недели среднесуточный прирост новых случаев COVID-19 в городе не превышает 0,26%,. При этом из почти 11 тыс коек, зарезервированных для заразившихся коронавирусной инфекцией, свободны более половины.