Трое взрослых и два несовершеннолетних погибли в результате ДТП на трассе в Самарской области. По данным регионального ГУ МВД, на 1-м километре автодороги Самара — Волгоград столкнулись автомобили BMW и Lada Vesta. Водитель автомобиля Lada и его 10-летний пассажир скончались на месте. Четыре человека были госпитализированы, однако трое из них получили травмы, несовместимые с жизнью. Среди погибших оказался пятилетний ребенок, который также ехал в автомобиле Lada.