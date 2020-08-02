Бывший губернатор Хабаровского края Сергей Фургал просит своих сторонников больше не отправлять ему посылок с едой, так как ее достаточно. Об этом ТАСС рассказала член ОНК Москвы Марина Литвинович, которая навестила Фургала в СИЗО «Лефортово». По ее словам, Фургал так и не получил ни одного письма или телеграммы. Зато посылок пришло около 20-ти. По оценке правозащитницы, Фургалу сложнее всего дается изоляция и отсутствие информации.

Фургал был задержан в Хабаровске и этапирован в Москву. Здесь его отправили под арест по обвинению в причастности к организации убийств.