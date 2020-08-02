Четыре человека задержаны после массовой драки в Парке Горького между бывшими десантниками и сотрудниками правоохранительных

органов. По сведениям «Интерфакс», инцидент произошел после того, как празднующих день ВДВ десантников призвали к порядку. Легко пострадал один боец Росгвардии, стоявший в оцеплении. Официально о потасовке и ее последствиях не сообщается.