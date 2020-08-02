Член ОНК Литвинович рассказала, что к Сафронову в камеру подселили нового соседа

Член Общественной наблюдательной комиссии Москвы Марина Литвинович рассказала, что в камеру к советнику главы Роскосмоса, бывшему журналисту «Коммерсанта» Ивану Сафронову, подозреваемому в госизмене, подселили нового соседа. Как уточнила М.Литвинович в эфире радиостанции «Эхо Москвы», в ОНК опасаются возникновения конфликтной ситуации.

«Сейчас Сафронов уже в обычной камере, куда ему подселили сокамерника — это человек, который обвиняется по статье о терроризме и экстремизме, он мусульманин. Иван сообщил, что отношения с этим человеком у него ровные. Мы обеспокоены соседством Сафронова, поскольку у нас есть основания предполагать, что это человек, которого мы видели во время прошлого посещения «Лефортово». Он находился в карцере за драку в камере. Мы говорили с ним, и он произвел впечатление довольно конфликтного», — пояснила Литвинович.

Она добавила, что члены ОНК договорились с Сафроновым, что через несколько дней еще раз спросят его об отношениях с сокамерником. «Если будут проблемы, попросим его поменять. Иван передал всем привет, сказал, что получает письма и посылки, поблагодарил за поддержку», — заключила Литвинович.