Празднование дня Военно-воздушных сил в Петербурге началось со стрельбы. Но купаться в фонтанах десантникам не дали.

По просьбе Смольного фонтаны в Петербурге сегодня работают. Это значит, что купаться десантникам негде. Из-за эпидемии коронавирусу в городе отменили и показательные выступления десантников. Однако праздновать они начали ещё накануне. Полиция задержала мужчину и шумную компанию. В разных частях города они устроили стрельбу из автомата Калашникова и пистолета «Вальтер». К счастью, оружие оказалось не боевое. Пока что на задержанных составили административные протоколы о мелком хулиганство.

Сегодня десантники гуляют по городу. Явно закон никто не нарушает. Маски и перчатки почти никто не носит. Добавим, что по данным Смольного, в Петербурге живёт более 50 000 человек, служивших в ВДВ.

Войскам ВДВ в этом году исполнилось 90 лет.