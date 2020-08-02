В Парке Горького произошла массовая драка между отмечающими День десантника и росгвардейцами

Конфликт случился из-за того, что силовики попытались задержать одного из празднующих, причем делали это чересчур жестко, и за товарища вступились его соратники. В образовавшейся сутолоке с обеих сторон посыпались удары. По другим данным, драка была массовой. В ней приняли участие несколько десятков человек. При этом десантники обращались к командирам подразделений Росгвардии с призывами прекратить столкновения. Один из отдыхающих отобрал у человека в черной форме дубинку, но затем отдал ее офицеру. Голубые береты пытались утихомирить товарищей, некоторые из которых были нетрезвы. Телеграм-канал Mash сообщает о пострадавших, но других подтверждений этого нет.

Из-за пандемии коронавируса все официальные мероприятия по случаю празднования дня ВДВ отменены.