Спортивный самолет потерпел аварию в Калининградской области. Как сообщил «Интерфаксу» осведомленный источник, Cessna, предположительно из-за технических проблем, совершила аварийную посадку у села Стрельцово. Самолет разрушен. На борту находились три человека, они выжили, но госпитализированы с множественными травмами.
2020-08-02T18:36:56+03:00
2020-08-02T18:36:56+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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18:36, 02 августа 2020
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