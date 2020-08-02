Спортивный самолет потерпел аварию в Калининградской области. Как сообщил «Интерфаксу» осведомленный источник, Cessna, предположительно из-за технических проблем, совершила аварийную посадку у села Стрельцово. Самолет разрушен. На борту находились три человека, они выжили, но госпитализированы с множественными травмами.