Иван Сафронов после неподтвержденного COVID-19 переведён в обычную камеру СИЗО «Лефортово»

Об этом «Интерфаксу» рассказала член московской ОНК Марина Литвинович. «Сейчас Сафронов уже в обычной камере, куда ему подселили сокамерника — это человек, который обвиняется по статье о терроризме и экстремизме, он мусульманин. Иван сообщил, что отношения с этим человеком у него ровные. Мы обеспокоены соседством Сафронова, поскольку у нас есть основания предполагать, что это человек, которого мы видели во время прошлого посещения «Лефортово». Он находился в карцере за драку в камере. Мы говорили с ним, и он произвел впечатление довольно конфликтного», — пояснила М.Литвинович.

Сафронов, обвиняемый в госизмене, провел некоторое время в изоляторе после того, как у него заподозрили COVID-19.