В Парке Горького, по данным «МБХ медиа», произошли столкновения между бойцами Нацгвардии и десантниками

В московском Парке Горького, по данным «МБХ медиа», произошли столкновения между бойцами Нацгвардии и отмечающими день ВДВ десантниками. Телеграм-канал Avtozak Live опубликовал видео драки, на котором видны несколько десятков силовиков и молодых людей в голубых беретах. Слышны крики «Слава ВДВ!». Еще на одной записи видно, как десантник дерется с силовиком в толпе. О пострадавших не сообщается. Столичное управление МВД о драке в Парке Горького пока не сообщало.
2020-08-02T18:33:21+03:00
2020-08-02T18:33:21+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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18:33, 02 августа 2020
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