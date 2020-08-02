В Парке Горького, по данным «МБХ медиа», произошли столкновения между бойцами Нацгвардии и десантниками

В московском Парке Горького, по данным «МБХ медиа», произошли столкновения между бойцами Нацгвардии и отмечающими день ВДВ десантниками. Телеграм-канал Avtozak Live опубликовал видео драки, на котором видны несколько десятков силовиков и молодых людей в голубых беретах. Слышны крики «Слава ВДВ!». Еще на одной записи видно, как десантник дерется с силовиком в толпе. О пострадавших не сообщается. Столичное управление МВД о драке в Парке Горького пока не сообщало.