Адвокат Ефремова будет ходатайствовать о ведении видеотрансляции процесса по делу подзащитного

Адвокат актера Михаила Ефремова Эльман Пашаев будет ходатайствовать о ведении видеотрансляции процесса по делу подзащитного. Об этом он сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

«Я буду просить, чтобы через интернет онлайн был процесс. Кроме того, я имею право вести аудиозапись. Поэтому если суд не разрешит вести прямую трансляцию из зала заседания, я буду записывать весь процесс, потому что мне нужно честное и справедливое разбирательство», — подчеркнул Пашаев.

Как сообщалось, Пресненский суд Москвы назначил первое заседание по существу дела Ефремова на 5 августа. Пашаев отметил, что из-за занятости в другом процессе он просил суд перенести заседание, однако его просьбу не удовлетворили.

Адвокат потерпевших по этому делу Александр Добровинский сказал «Эху», что не возражает против открытого процесса, но ему еще надо посоветоваться со своими доверителями. Добровинский добавил, что также согласится с решением суда о переносе заседания 5 августа.