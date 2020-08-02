Патриарх Кирилл заявил, что в слухах о его богатстве нет ни капли правды

В воскресной проповеди в храме пророка Илии в Москве он рассказал, как один архиерей попросил его о финансовой помощи из личных средств, сославшись на то, что состояние предстоятеля якобы составляет 6 миллиардов долларов.

Дьякон Андрей Кураев сказал в интервью «Эху», что слухам о наличии шести миллиардов долларов нетрудно поверить, глядя на жизнь патриарха. «Это его очень серьезная PR-ошибка. Можно просто посмотреть, как он выглядит. Человек одет в очень богатые одежды с ювелиркой на груди и говорит, что денег у него нет. Это вызывает диссонанс», — сказал Кураев. С его точки зрения, подобным заявлением патриарх «обозначил тему своей личной репутации, которая даже в глазах его близких друзей далеко не безупречна». «Еще про митрополита Кирилла были статьи, что у него есть завод по огранке бриллиантов в Смоленске. Также у него были акции в нефтегазодобывающем российском бизнесе. Хотя сама по себе Смоленская епархия нищая», — напомнил Кураев. Он также добавил, что вряд ли верующих заинтересует богатство патриарха, потому что федеральное телевидение вряд ли это покажет в новостях.

Патриарх Кирилл не раз становился героем расследований, связанных с дорогим имуществом. В 2012=м году агентство «Росбалт» выяснило, что глава Русской православной церкви владеет элитной квартирой в Доме на Берсеневской набережной в центре Москвы. Представители патриарха тогда подали в суд на врача-кардиохирурга, бывшего министра здравоохранения Юрия Шевченко. Его обвинили в том, что врач, купив квартиру в том же доме по соседству, засыпал пылью всю квартиру патриарха площадью почти в 150 квадратных метров. Суд обязал кардиохирурга выплатить Владимиру Гундяеву, как в миру зовут Кирилла, 20 миллионов рублей. При этом в РПЦ уверяли, что никакого отношения к этой квартире он не имеет.

Притчей во языцех стали и скандалы с часами патриарха. В 2012-м в интернете появилась его фотография, сделанная ранее во время визита на Украину. На левой руке Кирилла заметили швейцарские часы Breguet с корпусом из белого золота и ремешком из кожи крокодила. Стоили они тогда около 30 тысяч долларов. На сайте патриархии фото быстро заретушировали и убрали часы с руки, но они остались видны в отражении поверхности стола. Глава РПЦ тогда оправдывался, что часы ему подарили, но их никогда не надевал. В феврале этого года интернет-издание «Открытые медиа», проанализировав фотографии с патриархом, сообщило, что у него есть ещё одни элитные швейцарские часы за 16 тысяч долларов с украшениями из бриллиантов. The Bell в конце прошлого года рассказывало о полётах предстоятеля на бизнес-самолёте стоимостью в 40 с лишним миллионов долларов. По данным издания, самолёт с тем же номером летал во многие российские города. Причём появлялся там, когда туда же прилетали чиновники администрации президента и сам Владимир Путин. СМИ также рассказывали о яхте патриарха стоимостью 4 миллиона долларов. Издание The Bell также сообщало в прошлом году, что для патриарха строят резиденцию под Петербургом. Под нее отреставрируют бывшее подворье служащих Феодоровского государева собора в Пушкине. Проект обойдется почти в 3 миллиарда рублей.