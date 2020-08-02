Порядка 8 тысяч петербуржцев участвовали в полумарафоне под названием «ЗаБег»

Маршрут пролегал по историческом центру города. В зависимости от уровня подготовки и спортивного настроя участники стартовали с разных дистанции. Из восьми тысяч человек, четверть бежала полумарафон, меньшая часть пробовала свои силы в других дистанциях, а большинство участвовали в онлайн-марафоне. Маршрут пролегал по историческом центру города. Из-за эпидемии коронавируса на мероприятие использовали санитайзер, маски, и меряли всем температуру. Полумарафон под названием «ЗаБег» проводят ежегодно. Впервые он состоялся три года назад. Один из организаторов мероприятия — дочь министра обороны России Ксения Шойгу. По данным организаторов, всего в России на синхронный старт полумарафона «ЗаБег» вышли 150 тысяч представителей всех регионов страны.

Депутат ЗАГСа Петербурга Борис Вишневский считает, что организовывать массовые мероприятия пока преждевременно. Также Вишневский удивлен тем, что власти Петербурга разрешают проводить полумарафон и день десантника, однако штрафуют за нарушения самоизоляции участников одиночных пикетов и акций солидарности с Хабаровском.